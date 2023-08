Les pharmaciens pourront administrer le vaccin contre la grippe cet automne, en parallèle aux médecins généralistes, a indiqué vendredi matin le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Le but sera d'augmenter la couverture vaccinale de la population, encore trop faible en Belgique, en particulier pour certains groupes à risques.

Les pharmaciens avaient déjà été impliqués dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 au cours de l'hiver 2022. Il était alors également possible de se rendre chez son pharmacien pour se faire vacciner contre la grippe, sans prescription d'un médecin traitant. Pour l'hiver 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommandent de combiner une campagne de rappel pour le vaccin contre le Covid-19 avec la vaccination contre la grippe. Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) et la Conférence interministérielle Santé publique (CIM) ont suivi cette recommandation. Du 1er octobre au 31 décembre, toute personne qui le souhaite pourra dès lors se faire vacciner contre la grippe ainsi que contre le Covid-19 chez les pharmaciens équipés et ayant suivi une formation à cet effet.

"Dans 11 pays européens qui nous entourent, comme la France ou l'Allemagne, la vaccination contre la grippe par les pharmaciens est autorisée depuis longtemps. Nous constatons que la couverture vaccinale est plus élevée dans ces pays, précisément parce que les pharmaciens ont de nombreux contacts avec la population", souligne Frank Vandenbroucke. Le rôle des pharmaciens en tant que prestataires de soins de santé primaires avait déjà été renforcé plus tôt cette année, au travers de l'accompagnement des patients chroniques dans le suivi de leur traitement ou de la lutte contre la consommation excessive de médicaments tels que les somnifères.