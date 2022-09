Les phages, ces virus tireurs d’élite contre les bactéries résistantes

Un cas clinique marquant, c’est celui de l’enfant d’à peine un an, traité par phages par l’équipe d’infectiologie pédiatrique du professeur Dimitri Van der Linden, aux Cliniques universitaires Saint-Luc et l’hôpital militaire Reine Astrid. Il devrait faire l’objet d’une prochaine publication scientifique.

"Il avait fait une infection multirésistante après une transplantation de foie ", raconte le Dr Jean-Paul Pirnay. "Il y avait un rejet du foie. Cet enfant ne pouvait pas être transplanté avec un nouveau foie parce qu’il y avait vraiment une infection. On a utilisé des phages et on a réussi à contrôler cette infection. L’enfant a reçu un nouveau foie. On l’a revu il y a un an et il était en parfaite condition."