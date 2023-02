Les petits tracas du quotidien seraient bien plus stressants que le travail, selon une étude.

L'étude ne dit pas si ces événements stressants le sont également le week-end, moment de la semaine où la pression est moins présente. Mais il apparaît clairement que la fatigue se distingue comme le principal facteur de stress, pour 46% des personnes interrogées, juste devant une nuit de sommeil agitée (36%) et une journée de travail chargée (33%). Bien que le travail ne soit pas cité comme un événement stressant en tant que tel, en tout cas pas dans le haut du classement, il semble toutefois d'une façon ou d'une autre perturber les journées - et les nuits - des Britanniques.

Autant d'événements stressants qui laissent les principaux intéressés frustrés (32%), anxieux (23%) ou fatigués (21%).

Ultime constat, l'étude révèle que les adultes seraient en moyenne confrontés à trois événements stressants par jour, qui perturberaient les femmes une heure plus tôt environ que leurs homologues masculins. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) révélait en mars 2022 que les cas d’anxiété et de dépression étaient en hausse de 25% dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19 du fait de l'isolement, de la peur de l'infection, du manque ou au contraire de la surcharge de travail, et des soucis financiers, avec une plus forte prévalence chez les jeunes et les femmes. Un constat qui s'est encore accru au cours des derniers mois du fait de la guerre en Ukraine et de la crise économique, témoignant de l'importance de trouver des outils et autres ressources pour limiter les risques de dépression, burn-out et autres maladies liées aux pics de stress auxquels sont soumis les individus au quotidien.