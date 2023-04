Les Petits Riens ouvrent leur première grande boutique à Louvain-la-Neuve ce samedi

Vêtements hommes et femmes, linge de maison, accessoires divers (chaussures, bijoux, ceintures, foulards, casquettes,…), vaisselle, livres (en plusieurs langues), petits électroménagers, jeux et jouets, articles à mini-prix,… L’offre à prix démocratique devrait séduire les étudiants, malgré la concurrence des plateformes de seconde main. "Je pense que pouvoir toucher les vêtements, les voir de ses propres yeux et pouvoir les essayer, c’est un avantage par rapport aux sites de vente en ligne", explique une étudiante rencontrée devant le magasin. "Puis, ici, il n’y a pas les inconvénients de la livraison, des retours en cas de problème", précise-t-elle. "Ce type d’offre peut plaire aux étudiants précarisés", ajoute un étudiant.

Projet social

Le nouveau site de Louvain-la-Neuve emploiera deux salariés et cinq personnes en réinsertion socioprofessionnelle, dont Julien, 21 ans : "J’ai choisi les Petits Riens, pour leur projet social et écologique. Grâce à eux, je me remets en piste. Ici, je vais faire du tri, du rangement, de la vente. Cela me permet d’évoluer, pour repartir ensuite sur le marché de l’emploi".

Pour rappel, le projet social des "Petits Riens" vise aussi l’aide aux sans-abris, notamment.

Par ailleurs, l’implantation des "Petits Riens" à Louvain-la-Neuve est d’autant plus pertinente que depuis 2015, l’association a mis en place une chaire de recherche à l’UCLouvain, en partenariat avec le CIRTES (Centre Interdisciplinaire de Recherche, Travail, État et Société). Objectif : étudier l’économie sociale et les pratiques permettant de promouvoir la durabilité sociale et économique.

Précisons enfin que pour les gros dons, comme les meubles, c’est chez "Les Petits Riens" de Wavre qu’il faut se rendre ! En effet, le site de Louvain-la-Neuve n’accepte que le dépôt de dons pour les vêtements et les livres.

Le magasin sera accessible du lundi au samedi, de 10h30 à 18h.