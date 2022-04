Saviez-vous que Bohuslav Martinů avait composé la musique d’un ballet de marionnettes qui raconte la vie amoureuse d’un homard ? Eh bien, si vous vous posez la question : non, ce n’est pas une blague. Le ballet "Roll the camera", que l’on traduit en français par "On tourne !", nous raconte l’histoire d’un homard qui tente de séduire tour à tour un poisson et une perle. Résultat, nous trouvons dans le répertoire de Martinu des œuvres intitulées "La danse des poissons" et "Un homard est amoureux d’un poisson".