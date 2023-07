Les "petits gestes quotidiens" d’économie ont payé : la consommation d’énergie des Belges a reculé à son plus bas niveau depuis 20 ans

Il y a 20 ans que nous n’avions plus consommé si peu d’énergie en Belgique. En 2022, la diminution de la consommation a été spectaculaire, à cause des prix prohibitifs et de la météo.

Ce sont des chiffres qui ont été publiés par le SPF Economie : 9% de consommation d’énergie en moins par rapport à 2021. C’est du jamais vu une telle diminution. En 2020, l’année de la pandémie de Covid, cela avait aussi chuté, mais pas autant.

Et cela s’observe tant dans les ménages que dans les entreprises, explique Aline Guilmot, qui travaille au service énergie au SPF Economie et qui scrute ces chiffres : "Au niveau du résidentiel il y a clairement eu une grosse diminution de la consommation, premièrement due aux modifications de comportement, on a diminué de quelques degrés notre thermostat, et deuxièmement parce que l’année 2022 a été assez chaude et on a eu moins besoin de chauffer. Au niveau industriel, certaines industries ont arrêté de produire parce que l’énergie était trop chère. Par contre il n’y a pas de diminution dans le secteur du transport, on a continué à se déplacer de manière tout à fait normale en 2022".