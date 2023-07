Les petits frères de Blur : 4 groupes influencés par les légendes de la britpop

Ce matin, Damon Albarn et ses acolytes de Blur sortaient leur dernier album, The Ballad of Darren. Un disque de 10 titres qui nous replongent instantanément dans l’univers piquant et audacieux du groupe anglais, tant par leurs mélodies entêtantes que leur énergie solaire. Un style unique qui a tout de même laissé une belle emprunte sur plusieurs groupes de rock actuels : entre Arctic Monkeys, Yard Act, DeadLetter ou encore Vampire Weekend, Blur a su en influencer plus d’un.