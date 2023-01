“Les petits flocons” : les plaisirs de la montagne pour Joséphine de Meaux

J’ai repensé à mon enfance, aux vacances en famille à la montagne et au bonheur intense que me procuraient les cours de ski – j’étais systématiquement amoureuse de mes moniteurs. Et je me suis soudain rendue compte qu’à cause d’eux, j’avais cru, à tort, que la vie serait géniale, facile et belle parce qu’il suffisait de les suivre pour que tout fonctionne et que si l’on tombait, ils nous relevaient aussitôt avec un grand sourire.