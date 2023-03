Les petits éditeurs francophones mutualisent leur distribution

Les petites et moyennes maisons d’édition disposent désormais d’un nouvel outil qui leur permettra de mutualiser la distribution de leur production. Il a été mis sur pied grâce à un accord entre les éditeurs, le distributeur de livres MDS Belgique et la coopérative Ciaco, active dans le domaine du livre et du papier. L’initiative bénéficie également d’une aide financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce projet vise la distribution des livres dans les librairies situées en Fédération, une activité qui pose nombre de problèmes à ces "petits" éditeurs. Ils doivent en effet consacrer énormément de temps et d’investissement personnel à cette activité, vu leur manque de moyens financiers et d’infrastructure de qualité professionnelle, ont souligné mardi à Fleurus les différents participants au projet.

La distribution représente un ensemble d’opérations logistiques assurant la circulation physique des livres entre les maisons d’édition et les points de vente : stockage, envoi des nouveautés et des réassortiments, gestion des commandes à l’unité, retours des invendus, facturation. Certains de ces éditeurs se contentent donc actuellement de fonctionner avec une clientèle "de niche" ciblant un public connu et des librairies spécialisées ou s’appuient sur un petit réseau de librairies qu’ils ont fidélisées au fil du temps.

Mais beaucoup d’autres désireraient se passer de ce "pis-aller" chronophage et bénéficier d’un réseau de distribution professionnelle. La sous-traitance de la distribution permet dès lors aux éditeurs concernés de consacrer davantage de temps à des tâches créatrices, de sécuriser leur trésorerie (les risques de factures impayées par les libraires sont couverts par le distributeur) et d’économiser des frais de transport.

Mais une distribution professionnelle représente cependant un coût et l’éditeur qui y fait appel doit donc revoir sa structure budgétaire. La mutualisation doit alors permettre aux petits éditeurs, d’atteindre ensemble un chiffre d’affaires suffisant, leur permettant de répondre aux critères financiers et de fonctionnement exigés par un distributeur.

C’est ainsi que les associations d’éditeurs ont pris contact avec certains distributeurs, pour aboutir à un accord avec MDS. Une charte a été conclue entre ce distributeur installé à Fleurus (nord-est de Charleroi) et éditeurs, stipulant notamment que seuls ceux affichant un chiffre d’affaires de moins de 2 millions d’euros annuels auront accès au service de distribution.

La gestion pratique de la relation entre le groupe d’éditeurs et le distributeur sera assurée par la coopérative de consommateurs Ciaco, qui assure déjà des services d’impression à la demande, de gestion des stocks et d’expédition de commandes pour des éditeurs universitaires. Après un projet pilote lancé en juillet 2022, MDS prend actuellement en charge neuf maisons d’édition. Elles seront rejointes le 1er avril par deux autres.

L’opération bénéficie également d’un soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles, évalué à 75.000 euros par an. La ministre Bénédicte Linard a fait savoir que le projet s’inscrit dans le cadre du "Contrat pour la filière du livre". Le soutien à la chaîne du livre est essentiel pour les professionnels du secteur mais aussi pour démocratiser l’accès au livre, estime-t-elle.