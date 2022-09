"Les petits disciples de Platon" : le pouvoir magique de la philo enseignée aux enfants

Il démarre la première leçon de philo avec une question fondamentale : " a-t-on le droit de passer sa colère sur quelqu’un ?". Les réponses fusent, les avis des enfants sont partagés mais argumentés. Le directeur félicite les enfants comme pour les encourager à poursuivre l’expérience. Deuxième leçon : analyse des images de la guerre. Les discussions entre les enfants sur ce conflit sanglant, qui a opposé les catholiques des protestants, sont vives. " Notre sang est de la même couleur, c’est absurde que ce conflit continue alors qu’il a eu lieu il y a 50 ans " dit un des enfants avec une maturité impressionnante.

A chaque bagarre ou conflit, une discussion est entamée devant le tableau dit "de philosophie". Au quotidien, les enfants apprennent ici à gérer et contrôler leurs émotions pour désamorcer la violence, apprendre à mettre des mots plutôt que des coups. Et ça marche ! En convoquant la sagesse des anciens philosophes grecs, ce directeur pousse les enfants à réfléchir par eux-mêmes et la magie opère. Il leur enseigne la pensée critique et leur donne les clés pour remettre en question les préjugés, les pièges de la guerre et de la violence.

" Mon objectif, explique-t-il lors d’une réunion avec les parents, c’est de faire passer la philosophie de cette salle de classe à travers les portes et le grand portail puis votre porte d’entrée jusque dans votre salon".

Mettez en doute ce qu’on vous dit, opposez-vous !

Tout au long du film et des mois de l’année qui s’écoulent, on assite émerveillé à ces moments d’intenses discussions durant lesquels on voit ces enfants apprendre à désamorcer les conflits. Impossible de ne pas être séduit par le charisme de ce directeur et par la justesse de ses mots. Impossible de ne pas être touché en plein cœur par les mots de ces petits élèves, formidables de justesse eux-aussi.

" Ce qui est formidable avec la philosophie, c’est qu’on a du mal à avoir raison dit-il aux enfants. Mettez en doute ce qu’on vous dit, opposez-vous ". Cet homme est d’une modernité incroyable. Et on se surprend à rêver que des petits philosophes en herbe grandissent partout dans les écoles.

Agrémenté par des images et une musique magnifiques, ce documentaire hautement réjouissant est un vrai bijou à voir absolument !

Clin d’oeil films / Soilsiu Films/ Aisling Productions/ Zadig Productions en coproduction avec la RTBF