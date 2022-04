"Les petites fiches d’opéra", le compte Instagram qui rend l’art lyrique accessible et ludique

Dans sa chronique La passion selon, qui se penche chaque semaine sur la représentation du monde classique et lyrique à travers le prisme des réseaux sociaux, Valentine Jongen nous parle d’un compte Instagram qui rend accessible l’art lyrique.

Qu’est-ce que l’opérette ? Le "girlpower" à l’opéra ? Quelles différences entre les voix des chanteuses et chanteurs lyrique ? Autant de petite et grandes questions que l’on peut se poser sur l’art lyrique. Et autant de réponses que vous pourrez retrouver dans "Les petites fiches opéra", le compte Instagram imaginé par Clémence Chabrand, pianiste accompagnatrice et chef de chant française. Et le principe simple : faire découvrir (ou redécouvrir) l’opéra sous forme de petites fiches ludiques et accessibles à tous les niveaux.

Des synthèses visuelles qui nous plongent dans différentes thématiques de l’opéra

Ces fiches virtuelles, sous forme de post et surtout de storys, sont des images annotées par Clémence rendant l’art lyrique plus accessible.

Le compte Instagram "Les petites fiches opéra" propose de se plonger dans un sujet lyrique détaillé deux mercredis par mois. Et, le reste du temps, Clémence partage des anecdotes, des bons plans, des débats…