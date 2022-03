Les petites chapelles de Bruxelles : un patrimoine qui en dit long sur l’histoire de la ville

Honorer ou se protéger

Ces potales, on les retrouve un peu partout à Bruxelles. Elles pullulent même au centre-ville. Paulo Charruadas, historien et archéologue à l’ULB, nous emmène Quai au Foin, dans l’ancien quartier des bateliers, pour voir l’une d’entre elles. " Ici, on est devant une potale qui se trouve à l’interface de deux façades. Elle contient une petite statuette de la Vierge ". La tradition des potales remonterait au 14e siècle. " Elles avaient une fonction prophylactique. Autrement dit, on essayait de se protéger par avance. Dans ce cas-ci, l’inscription juste en dessous indique, je vous lis, "Sainte Vierge, délivre-nous de la peste, de la faim, de guerre et du naufrage pour toujours". Donc, on a là quelque chose qui a été fait par les bateliers, pour les bateliers ".

Pour se protéger des malheurs ou pour honorer un Saint, ces potales sont le plus souvent érigées par les habitants des quartiers. " Si vous regardez la hiérarchie des édifices religieux. Ça commence tout en haut avec les cathédrales, puis on redescend avec les collégiales, les paroissiales et puis en dessous encore, on a les potales, le niveau le plus local. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, on a parfois, encore aujourd’hui, du mal à déterminer l’origine de ces petites chapelles. On est dans quelque chose qui est véritablement le fruit d’un individu ou d’un groupe d’individus qui décident d’aménager ces lieux de dévotion et de culte ".

Une mine d’information sur l’histoire de Bruxelles

Ces petites potales sont aujourd’hui rentrées dans une phase de leur histoire qui est davantage celle du patrimoine. " Ces petits édifices disent quelque chose de très important sur le passé de la ville de Bruxelles. Ça montre quel quartier était densément peuplé, quel quartier était industrieux parce que dans ce genre de petites potales, c’est souvent lié à des communautés de travailleurs. Et donc on a quelque chose de la mentalité et de la vie quotidienne des Bruxellois du passé. Donc oui, c’est important de les classer et de les étudier, car leur histoire est encore très méconnue ".