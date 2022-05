Les pesticides et le grand effondrement: un documentaire choc à voir sur Auvio

Heureusement, tout n’est pas perdu, mais il y a urgence. Des agriculteurs ont osé franchir le pas, et d’autres ont suivi après avoir observé que c’était possible : cultiver bio, sans pesticides.

Labourer un champ n’est pas bon pour les multiples êtres microscopiques vivants sous terre. A l’œil nu, on n’y voit que des vers de terre bien utiles pour aérer le sol, mais le sous-sol regorge également de microscopiques petites bestioles. Et certains agriculteurs, grâce à de nouvelles technologies et méthode de préparation du sol, ont créé de nouvelles machines pour semer, sans tout détruire en amont et sans labourer. Et ça marche.