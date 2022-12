Les persos de Friends, Game of Thrones, Harry Potter, Star Wars… en version bébés

Vous vous êtes peut-être déjà demandé à quoi pouvaient bien ressembler nos personnages favoris lorsqu’ils étaient bébés ? Un artiste hongrois les a en tout cas imaginés et créés grâce à une intelligence artificielle.

Après les pochettes d’albums de nos artistes favoris en LEGO, c’est un tout autre style et un tout autre artiste qui dévoile son talent sur Instagram. Le jeune graphiste designer Ben Mornin, spécialisé en illustration 2D, a transformé des personnages de nos films et de nos séries en des adorables petits bébés tout joufflu. Et même les méchants des sagas populaires sont devenus inoffensifs.

"J’expérimente le logiciel depuis le mois d’août, mais je n’ai jamais rien publié jusqu’à ce que je voie l’incroyable collection Marvel Babies de Topher Welsh, qui a une forme similaire", a déclaré l’artiste à Refresher. "Puis j’ai décidé de faire des photos portraits de personnages de Star Wars et Harry Potter, et apparemment les gens adorent ça, donc c’est devenu viral", ajoute-t-il.