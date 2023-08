Les personnes transgenres dans le désarroi en Russie, suite à la loi qui supprime leurs droits

Quel pourrait être la portée de cette loi sur les personnes concernées ? Il est ravageur, explique Vanya Solovey. Il travaille pour "Transgender Europe", une plateforme de quelque 200 organisations liées à la communauté trans dans 48 pays du continent européen et d’Asie centrale. Sur le site de "Transgender Europe", une carte montre qu’il y a des antennes de la plateforme à Moscou, où être trans est devenu plus difficile à vivre, ces trois dernières semaines.

Les députés n’ont pas fait dans le détail, résume Vanya Solovey, avec sa vue d’ensemble des droits des transgenres :

"Nous connaissons des pays qui ont interdit la reconnaissance légale du genre. La Hongrie, par exemple. Et la Slovaquie a essayé d’introduire une telle interdiction mais ce n’est pas devenu une loi, que je sache. Plusieurs États américains ont introduit des interdictions de transition médicale pour les mineurs. Et il y a aussi des États qui n’ont jamais accordé ces droits aux personnes trans. Mais un État qui accordait ces droits auparavant et les supprime tous d’un seul coup, à notre connaissance, c’est sans précédent à échelle mondiale."

Cette loi, dit-il, fragilise la santé, la place dans la société et la sécurité des personnes transgenres, que leur transition soit en projet, en cours ou achevée. "Pour les personnes trans, c’est complètement dévastateur car ce sont des besoins de base. […] Cela signifie qu’elle n’a plus accès aux actes médicaux dont elle a besoin, qu’elle s’expose à la discrimination, qu’elle a moins ou n’a plus de chance de trouver de l’emploi, d’être à l’aise dans la société. Cela signifie des risques beaucoup plus élevés de subir toutes sortes de violences."

Le vote de cette loi, commente-t-il, aboutit à normaliser une mise au ban des personnes transgenre et pourrait décomplexer des actes transphobes.