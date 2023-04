Les personnes souffrant de troubles mentaux vieilliraient beaucoup plus vite.

Ils ont constaté que les personnes souffrant de maladie mentale ont un profil métabolique plus ancien que prévu pour leur âge. "Par exemple, les personnes présentant des troubles bipolaires avaient des marqueurs sanguins indiquant qu’ils avaient environ 2 ans de plus que leur âge chronologique", indique le Dr Mutz.

"Nos résultats indiquent que le corps des personnes ayant des problèmes de santé mentale a tendance à être plus âgé que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un individu de leur âge. Cela n'explique peut-être pas toute la différence de santé et d'espérance de vie entre les personnes ayant des problèmes de santé mentale et la population générale mais cela signifie que le vieillissement biologique accéléré peut être un facteur important", poursuit-il

Ces personnes "ont tendance à vivre moins longtemps et à avoir une moins bonne qualité de santé que la population générale".

Ces individus développent plus que la moyenne des maladies cardiaques, du diabète "et ces pathologies ont tendance à s'aggraver avec l'âge", précise l'étude.