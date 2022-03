Les personnes qui ont vécu des catastrophes naturelles sont plus réceptives à la résilience climatique

La deuxième enquête a sondé plus de 1.700 personnes originaires de Floride et du Texas en 2020, alors que quatre ouragans potentiellement importants se préparaient dans l'Atlantique. Ils ont constaté que les expériences négatives des ouragans ou l'évaluation des risques étaient associées à une attitude de prévention plus fréquente : utilisation des outils de prévisions des ouragans avant de partir en voyage, recherche d'abris, constitution de kits d'urgence...

Les personnes qui ont vécu un ou plusieurs ouragans et qui associent ces événements au changement climatique ont des perceptions du risque encore plus élevées et sont également davantage enclines à s'adapter aux mesures préventives, sans les associer à une image "punitive", note l'étude.

"Dans l'ensemble, les enquêtes sur les ouragans et les incendies de forêt montrent clairement qu'une adaptation efficace nécessite une meilleure compréhension de la façon dont les gens évaluent les risques et s'inquiètent de la menace d'événements extrêmes, en prenant en compte leur expérience personnelle et leurs préoccupations", arguent les auteurs de l'étude.