" Lou ", c’est le portrait de Lou Boland, ce jeune homme, aveugle, autiste, musicien autodidacte et chanteur qui a marqué la saison 9 de The Voice Belgique, en 2020-2021. Une preuve, s’il en fallait, que le handicap, quel qu’il soit, n’est pas un obstacle à la création artistique. En Belgique, il existe de nombreuses initiatives tendant à l’épanouissement et à la reconnaissance des artistes handicapés.

Qui ne connaît pas le Créahm – Créativité et Handicap Mental – fondé en 1979 ? Son objectif est de " renforcer les possibilités artistiques dont témoignent certaines personnes " au travers de nombreux et divers ateliers : cirque, danse, musique, peinture, sculpture et théâtre. Fondé en 1979 à Liège, il a depuis donné naissance à d’autres structures, tel le Centre de jour Créahm Liège en 1994.