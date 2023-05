Les personnes âgées, victimes moins connues du virus de la bronchiolite.

Le virus responsable de la bronchiolite chez les nourrissons fait aussi des victimes chez les personnes âgées, avec des conséquences souvent graves mais beaucoup moins connues, que pourrait empêcher l'arrivée imminente de différents vaccins.

Chaque hiver, la bronchiolite est sous le feu des projecteurs : ses symptômes chez les tout-petits sont impressionnants (toux et respiration sifflante) bien que l'épisode soit généralement sans danger sauf complications. Cette année notamment, elle a été à l'origine d'une épidémie d'une ampleur sans précédent depuis plus de dix ans. Cette infection des petites bronches est le plus souvent due à un virus dit respiratoire syncitial (VRS) très répandu et très contagieux.