Les personnes âgées davantage exposées aux risques d'abus lors de conflits armés

Les personnes âgées sont souvent exposées à un risque accru d'abus lors des conflits armés, selon un rapport de Human Rights Watch publié jeudi. L'organisation appelle les Nations Unies à aborder la nécessité de mieux protéger les civils âgés dans les conflits armés.

Le rapport de HRW décrit les schémas d'abus documentés entre 2013 et 2021 à l'encontre des personnes âgées touchées par les conflits armés au Burkina Faso, en République centrafricaine, en Éthiopie, en Israël et dans le territoire palestinien occupé, au Mali, au Mozambique, au Nagorny Karabakh, au Niger, au Soudan du Sud, en Syrie et en Ukraine.

Les personnes âgées sont confrontées à de graves abus, notamment des exécutions sommaires, des viols et des enlèvements

Le rapport s'appuie également sur de graves violences au Cameroun, les atrocités commises par les forces de sécurité du Myanmar à l'encontre de l'ethnie Rohingya et les expériences des réfugiés âgés au Liban déplacés par le conflit en Syrie.

"Les personnes âgées sont confrontées à de graves abus, notamment des exécutions sommaires, des viols et des enlèvements, pendant les conflits", déclare Bridget Sleap, chercheuse. "Il est urgent que les gouvernements et l'Onu reconnaissent les risques spécifiques et les besoins d'assistance des personnes âgées et agissent pour les protéger."