Les personnages de dessins animés sont-ils de bons pianistes ?

Et si on retombait en enfance ? Vous vous en êtes sûrement déjà aperçus, les dessins animés d'hier et d'aujourd'hui regorgent de scène de musique et notamment, de scènes de piano. Que ce soit Tom et Jerry, Bugs Bunny ou encore d’autres héros de cartoon ou de Disney, ils se transforment souvent, le temps d’un épisode, en virtuoses du piano. Mais est-ce que les héros de notre enfance sont de véritables virtuoses ou bien sont-ils plutôt les rois du playback ? Telle est la question à laquelle répond le YouTubeur Amosdoll Music à travers ses vidéos intitulées "Pianos are Never Animated Correctly…"