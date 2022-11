Les permis pour la possession d’un animal de compagnie sont-ils efficaces ?

Vous avez peut-être l’intention d’adopter ou d’acheter prochainement un animal de compagnie. Désormais, vous le savez, en Wallonie, il faut un permis, c’est obligatoire. Il permet de prouver que vous n’avez jamais été condamné pour maltraitance.

Ce permis, ce sont les communes qui le délivrent. Elles sont d’ailleurs débordées en ce moment car elles délivrent à tous ce précieux sésame. En effet, personne ne se trouve sur la liste noire et pourtant des cas de maltraitance animale ont déjà été révélés dans la région.

À Charleroi, on croule sous les demandes et toutes les demandes sont accordées comme on peut l’entendre dans le reportage ci-dessous de Denis Vanderbrugge.