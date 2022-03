Les permafrosts européens proches de leur point de basculement, selon une étude

Quel impact ? Très difficile à prédire

L’impact de ce point de basculement, qui arriverait plus tôt que précédemment prévu, est difficile à évaluer tant les relations entre le pergélisol, sa végétation et le climat sont complexes. Car ces sols gelés ne sont pas dénués de vie : en effet, la couche supérieure, dite active, fond et gèle selon les saisons, permettant le développement d’un écosystème. Ainsi, la couverture végétale peut offrir une protection aux rayons du soleil, limitant alors le potentiel réchauffement des couches inférieures du permafrost. Il est donc très difficile d’estimer la libération de CO2 que pourrait engendrer un réchauffement atmosphérique. Mais il est certain qu’il y aura un effet de rétroaction positive, ou boule de neige : le dégel entraînera une élévation de température… Et aurait des conséquences plus larges, comme sur les feux de forêts par exemple. Et de se rappeler les terribles incendies qui ont touché les forêts sibériennes en 2021.

La fonte du permafrost aura également un profond impact paysager et hydrologique : à grande échelle, des villes et villages sont en effet menacés.

Mais notre étude n’est pourtant pas pessimiste : le dégel du permafrost est progressif, il y a donc encore moyen d’activer des leviers d’atténuation du changement climatique. "Le rythme et l’ampleur de la perte de zones appropriées au permafrost pourraient être limités, voire partiellement inversés, par des politiques énergiques d’atténuation du changement climatique" commente ainsi l’auteur principal et géographe Richard Fewster.