Les "perles universelles" au pont de Fragnée, c’est pour bientôt

C’est désormais officiel : le projet d’installation de la jeune artiste ukrainienne Maria Vita Goral a été accepté. Quatre sphères vont bientôt orner les statues des titans, aux pieds des quatre colonnes qui supportent les renommées dorées du pont de Fragnée. L’échevine du patrimoine annonce une inauguration pour la fin avril.

C’est la fin d’un long combat que cette plasticienne a mené depuis un an, depuis la première présentation en avril de l’année dernière, pour convaincre les autorités en charge des voies hydrauliques d’une part, des monuments et sites d’autre part.

Concrètement, il s’agit de placer, temporairement, quatre perles en acier recouvertes d’un vernis nacré, de couleurs blanche, rose, champagne et noire, sur les coquillages qui sont restés vides depuis l’installation des sculptures, au début du vingtième siècle. Placer, ou plus précisément poser, puisqu’il ne faut en aucune manière intervenir sur les bronzes, dont il faut absolument respecter les contraintes de poids et de forces. Une sorte de dialogue entre l’art contemporain et les œuvres originales.

Une ultime récolte de fonds est en cours, pour une semaine encore, afin de boucler le financement de cette réalisation.