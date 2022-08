Les perles de Wikipédia compilées sur un compte Instagram

Lancé en 2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger, le site web regorge de pages et de contenu sur des milliers de sujets, événements et personnes. Beaucoup d’informations sont pertinentes et intéressantes mais parmi elles, d’autres sont anecdotiques et en deviennent parfois très drôles. Konbini a déniché un compte Instgram qui relève les pires infos trouvées sur Wikipédia.

Sur le compte "WikiPélerin", on trouve une masse d’infos qui intéressent très peu de gens qui sont toutes légendées par : "Maintenant vous le savez." Ces petites anecdotes vont du nom des chiens du président Mitterrand (qui s’appelaient Baltique et Nil) aux tendances au végétalisme de Gandhi.

Nous aussi on s’est perdu sur ce compte Instagram et on vous a sélectionné quelques perles pour agrandir votre culture générale et vous faire briller en société.