Les perles de Marc Danval : Toine Thys "Bowing #1"

C’est l’anniversaire de Toine Thys ce 22 septembre. Figure centrale du saxophone et de la clarinette basse en Belgique, on peut l’entendre régulièrement en France et en Europe, mais aussi en Afrique de l’Ouest, en Amérique du Sud, en Asie et à New York. Leader très actif et professeur, il écrit pour différentes formations ainsi que pour des films et programmes TV. On le retrouve également comme professeur invité dans des stages en Europe, en Afrique et en Corée du Sud.

Marc Danval évoquait Toine Thys dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.