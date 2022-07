Les perles de Marc Danval : Spéciale Michel Legrand

1958, entouré des stars du jazz

Dans cette heure consacrée à Michel Legrand, Marc Danval revient entre autres sur son album "Legrand Jazz" enregistré en 1958. À cette époque Michel Legrand se présente comme un des meilleurs arrangeurs dans le référendum du magazine Jazz Hot. L’album s’enregistre les 25, 27 et 30 juin 1958 à New York. Onze titres, de Django Reinhardt à Louis Armstrong, en passant par Thelonious Monk, Dizzie Gillespy ou Benny Goodman. Michel Legrand n’a que 24 ans et il s’apprête à diriger les plus grands du jazz dont Miles Davis : "Miles trônait alors au sommet du jazz new yorkais. Tout le monde me disait : “Il va venir à la séance et se tenir près de la porte en gardant sa trompette dans son étui fermé. Il va écouter pendant cinq minutes, et s’il aime la musique, il va s’asseoir, ouvrir son étui, et jouer. S’il n’aime pas, il va repartir et il ne reprendra plus jamais contact avec toi”. J’ai commencé à répéter avec l’orchestre. La porte s’est ouverte, et Miles a écouté près de la porte pendant cinq minutes. Puis il s’est assis, a ouvert son étui et a commencé à jouer. Après la première prise, il m’a demandé : “Michel, est-ce que mon jeu convient ?”."

La liste des musiciens donne le tournis. Parmi eux : Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Ben Webster, Paul Chambers, Herbie Mann, Ernie Royal, Art Farmer, Donald Byrd, Phil Woods, Hank Jones, George Duvivier, Phil Woods…

Bonne écoute !