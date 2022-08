Les perles de Marc Danval : Lionel Hampton "Hamp's Boogie Woogie No.1"

C’est dans années 1920 que Lionel Hampton apprend le Xylophone et la batterie. On lui attribue le premier solo de vibraphone de l’histoire du jazz en compagnie de Louis Armstrong. Après avoir joué dans les formations de Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Jimmie Lunceford… il forme la sienne en 1940. Elle connaîtra un succès immédiat, devenant un des plus grands orchestres de l’époque. Fort de son succès, Lionel Hampton effectuera de nombreuses tournées dans le monde entier jouant dans de multiples festivals. Lionel Hampton décède le 31 août 2002 des suites d’un malaise cardiaque, il avait 94 ans. Marc Danval évoquait Lionel Hampton dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.