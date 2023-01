Les perles de Marc Danval : Kid Ory "Milenberg Joys"

Quittant sa Louisiane natale pour Los Angeles en 1919 et Chicago en 1925, Kid Ory a toujours défendu et joué la musique de la Nouvelle Orléans. Il collaborera avec Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Ma Rainey, Bessie Smith, Johnny Dodds… Durant les années 1940, Kid Ory va se retirer de la scène jazz pour se consacrer à son élevage de poulet. Il revient pourtant au-devant de la scène en 1944 dirigeant un des meilleurs groupes de New-Orleans de l’époque et ce jusqu’en 1961. Le groupe de Kid Ory participera également à des émissions de radios populaires parmi lesquelles la série radiophonique d’Orson Wells sur CBS " The Orson Wells Amanac ".

Marc Danval évoquait Kid Ory dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.