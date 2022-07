Les perles de Marc Danval : Kay Starr "Wheel Of Fortune"

Kay Starr a connu le succès dans le monde de la pop, du jazz et de la country. En 1939, elle chante avec les orchestres de Glenn Miller, Charlie Barnet et signe en tant que soliste chez Capitol au milieu des années 40’. C’est avec ce label qu’elle va connaître un de ses plus grands succès avec le titre "Wheel Of Fortune", un morceau que Marc Danval vous proposait dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première. Elle aurait pu suivre les traces d'une Peggy Lee ou d'Ella Fitzgerald si elle avait choisi de poursuivre plus intensément dans le jazz. Kay Starr décède le 3 novembre 2016 à l'âge de 94 ans des complications de la maladie d’Alzheimer.