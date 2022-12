Les perles de Marc Danval : June Christy "Angel Eyes"

Avec sa voix douce et élégante, June Christy a principalement tourné avec l'orchestre du pianiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre américain Stan Kenton. Elle y remplace la chanteuse Anita O'Day en 1945. Deux ans plus tard, elle collabore pour ses propres disques avec l'arrangeur Pete Rugolo et sort l'album "Something Cool" dont elle dira que c'était la seule chose qu'elle ai enregistré dont elle n'était pas mécontente. On la verra également dans de nombreux programmes télévisés avant qu'elle ne mette un terme à ses nombreuses tournées pour préserver son mariage avec le saxophoniste Bob Cooper. Elle chantera encore au Newport Jazz Festival en 1977 et enregistrera son tout dernier album en 1977. June Christy décède en Californie le 21 juin 1990 à l'âge de 64 ans.

Marc Danval évoquait la carrière de June Christy dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.