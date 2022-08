Les perles de Marc Danval : Eliane Elias "Dreamer"

Apprenant le piano dès ses 7 ans, elle l’enseigne lorsqu'elle en a seulement 15. Après avoir travaillé notamment avec son compatriote Vinicius de Moraes (poète et musicien brésilien), elle s’installe à New York en 1982. Elle jouera avec de nombreux grands noms du jazz, De Randy Brecker (son mari) à Herbie Hancock en passant par notre Toots Thielemans national. Compositrice, chanteuse, pianiste, arrangeuse, elle parvient à mélanger le jazz, la bossa nova, le classique, la pop avec énormément de talent. Fan de Bill Evans, elle lui consacrera un album en 2008 ("Something For You"). Elle totalise une trentaine d’albums et plus de 2,3 millions d’albums vendus.

Marc Danval évoquait la carrière d’Eliane Elias dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.