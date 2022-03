Les Périgords : le noir, le vert, le blanc, le pourpre et les autres

L’équipe de " Grandeur Nature " a choisi de s’élancer dans son périple en Dordogne par la découverte d’un des nombreux joyaux du Périgord Noir : les jardins suspendus de Marqueyssac. Surplombant la rivière Dordogne, une des plus belles rivières d’Europe, classée réserve mondiale de biosphère par l’Unesco et les prestigieux châteaux de Castelnaud – et son fameux musée de la " Guerre au Moyen Age " – et de Beynac, ces jardins à la française accueillent 200.000 visiteurs par an. Ils fêteront le 24 mars prochain le 25e anniversaire de leur ouverture au public. Biologiste, Jean Lemoussu, au nom prédestiné, est le chef jardinier d’une équipe de 6 à 10 personnes (en pleine saison) qui veillent jalousement à l’entretien et la santé des 150.000 buis centenaires taillés à la main et tout en rondeur.

" Ce jardin du XIXe siècle a été complètement restauré en 1996. C’est un jardin mono spécifique dans lequel les buis sont taillés de façon très particulière. L’avantage du buis, c’est qu’il est très facile à modeler. "

Marqueyssac, c’est 15 hectares de parc et de jardins et 6 kilomètres d’allées, bordées de chênes verts, au feuillage très sombre, si typiques du Périgord Noir. " Plus précisément, nous sommes ici dans le Sarladais, à quelques kilomètres de Sarlat, la ville qui détient le plus grand nombre de monuments historiques classés. Les paysages du sarladais sont très particuliers, façonnés par les collines et traversés par la rivière Dordogne, tout en rondeur et en douceur. " Le chef jardinier nous emmène dans un des tunnels de buis de Marqueyssac : "Ces buis n’ont jamais été taillés depuis leur plantation au XIXe. Les arbres atteignent une dizaine de mètres de haut. C’est assez exceptionnel. "

Le tunnel de buis débouche sur une large esplanade, ornée d’un kiosque à l’ancienne. Le point de vue sur les collines au pied desquelles coule la Dordogne est féerique : " Il s’agit d’un des uniques endroits plats de Marqueyssac qui alterne ailleurs les petits espaces et les sentiers tortueux. L’ambiance rompt complètement avec celle des jardins. C’est ici qu’au XIXe siècle, devaient s’organiser de fastueuses réceptions. C’est d’ailleurs ici aussi que se déroulent nos animations."

L’un des autres atouts de Marqueyssac, c’est sa " Via Ferrata des Rapaces ", un parcours acrobatique aménagé au flanc de la falaise qui surplombe la vallée de la Dordogne. Le parcours de 200 mètres est accessible dès l’âge de 8 ans, de mi-avril à mi-novembre : pas question d’importuner les oiseaux troglodytes qui y ont trouvé refuge, parmi lesquels un des neuf couples de hiboux Grand-Duc ayant élu domicile en Dordogne.