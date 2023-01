Les perfusions intraveineuses : pourquoi sont-elles nécessaires lors d’un passage aux urgences ?

Lors d’un passage aux urgences, on reçoit généralement une perfusion. Cette méthode permet d’injecter des produits, tels que des médicaments, de manière continue et directement dans la circulation sanguine. Mais que contiennent-elles ? Et pourquoi sont-elles nécessaires ? Plus d’explications avec Vanessa Wauters, médecin urgentiste et chroniqueuse pour l’émission "La Grande Forme".