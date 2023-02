Les perce-neige sont en fleurs au jardin, le printemps nous revient !

On pourrait penser qu’il s’agit de perce-neige aux corolles largement ouvertes. La nivéole (Leucojum vernum), originaire d’Europe centrale, présente toutefois trois différences par rapport à sa cousine. La plante est bien plus imposante, pouvant atteindre trente centimètres de haut. Ensuite, une hampe florale porte plusieurs fleurs. Enfin, la corolle est différente. La fleur du perce-neige est composée de trois tépales intérieurs courts, entourés de trois tépales extérieurs plus longs. Chez la nivéole, tous les tépales ont la même longueur.