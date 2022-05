Les pénuries, une bonne chose pour les entreprises ?

Cette peur de manquer est finalement très humaine…

La peur est nécessaire pour progresser. Certains psychologues font en effet même le parallèle entre notre comportement actuel et l’instinct de survie. Mais peut-on réellement parler d’instinct de survie lorsqu’il s’agit de stocker de l’huile de tournesol ou des t-shirts?

Oui s’il on évoque la survie d’un mode de vie. Car c’est notre mode de vie confortable et où tout est accessible qui est menacé. A y regarder de plus près, cette peur du manque n’est pas très nouvelle.

Elle n’est peut-être que le prolongement du FOMO - fear of missing out - la peur de manquer. Terme largement utilisé ces dernières années notamment en marketing, pour décrire la peur de louper une soirée à laquelle tout le monde va et affiche sur Instagram, la peur de manquer d’acheter les billets pour le prochain concert de Stromae, la peur de manquer ces nouvelles baskets vendues en édition limitée. Donc dans “la peur du manque” c’est sans doute le mot “peur” qui est bien plus réel.

Marc Augé, ethnologue et anthropologue, a écrit dans son ouvrage “Les nouvelles peurs” paru en 2013 :