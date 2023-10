Les pensions d’anciens cadres de la BNB dépassent le plafond légal

Des dépassements du plafond légal de pension sont aussi constatés pour certains hauts dirigeants de Banque nationale de Belgique (BNB) partis à la retraite, rapportent nos confrères de L’Echo et du journal Le Soir ce vendredi. Aujourd’hui, treize cas de dépassement ont été identifiés parmi les retraités de la Banque nationale. "Vers la mi-mai, nous avons été informés par le Service fédéral des Pensions de la révision du dossier de treize pensionnés de la Banque", confirme dans Le Soir Geert Sciot, porte-parole de la BNB. En cumulant différents volets constituant sa pension, un ancien vice-gouverneur percevait par exemple près de 11.500 euros brut par mois de pension, là où le plafond est aujourd’hui fixé à 9376,10 euros. Soit plus de 2000 euros en plus de la limite autorisée.

Il ne sera apparemment pas possible pour le SFP d’obtenir le remboursement des sommes éventuellement indues déjà versées, le bénéficiaire ne pouvant être tenu pour responsable du trop-perçu. Comment les services publics ont-ils pu passer à côté de tels dépassements ? L’administration n’avait tout simplement pas accès à l’information ad-hoc, explique Sarah Scaillet, administratrice générale du SFP, dans L’Echo. Le SFP n’est pas en mesure de chiffrer le problème qui peut potentiellement apparaître dans une centaine d’organisations.