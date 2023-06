Les pensionnés sont-ils les grands oubliés de la réforme fiscale ?

Dans la mesure où le retraité entre dans la tranche des 45%, il bénéficiera de la réforme fiscale

Pas exactement, explique le cabinet Van Peteghem. "Garantir le bien-être de nos pensionnés reste une priorité absolue. C’est pourquoi il est important de disposer d’un financement solide des pensions grâce à un taux d’emploi de 80% au sein de la population active." De plus, il est faux de dire qu’aucun pensionné ne bénéficiera de la réforme fiscale. "Une personne qui ne perçoit des revenus de pension que jusqu’à un certain montant ne paie pas d’impôts grâce à l’abattement fiscal sur les pensions", affirme le cabinet. "Au-delà, on commence à payer des impôts. On commence également à payer des impôts dès qu’il y a un bien immobilier, par exemple. Dans la mesure où le retraité, avec ses revenus de pension (et éventuellement ses revenus immobiliers), entre dans la tranche des 45%, il bénéficiera de la réforme fiscale."

"Il n’y a pas de raison que les pensionnés soient discriminés par rapport aux autres", déclare également Typhanie Afschrift. "Au contraire, ils bénéficieront de l’augmentation du barème d’imposition et seront moins touchés par les mesures compensatoires que les travailleurs. En revanche, il est vrai qu’ils subiront l’augmentation de la TVA qui augmentera elle-même l’inflation."