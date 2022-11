Les peines alternatives : l'exemple des formations d'Arpège - Prélude, pour "une justice qui mise sur l’avenir"

"Les séances s’articulent autour de trois thèmes : la citoyenneté, les conflits et les victimes", déclare Isabelle Regniers, coordinatrice et formatrice pour l’Association. "Nous entamons avec eux une réflexion sur la justice, le passage à l’acte et ses conséquences". C’est un exemple de justice restauratrice qui propose une approche différente de la justice punitive. "On sait que les peines, et particulièrement la prison, désinsèrent", affirme la formatrice. "Ici, c’est l’inverse. Le but est de restaurer le lien qui unit l’auteur à la société, à sa victime, mais aussi à lui-même."

Chaque participant peut s’épanouir, à sa manière, lors de la formation. "Certains sont très marqués par les exercices de gestion des conflits. Cela leur permet de prendre conscience de leur mode de fonctionnement et, si nécessaire, de le modifier", précise Isabelle Regniers. "Pour d’autres, c’est l’expérience de groupe qui est valorisante". En effet, il s’agit d’un important facteur d’intégration. "Ce sont des personnes qui sont souvent marginalisées, exclues. Elles n’ont que rarement fait partie d’un groupe qui reconnaît leur valeur."

Evidemment, s’agissant d’une formation contrainte, beaucoup arrivent avec des pieds de plombs avoue la coordinatrice : "Certains refusent de se plier aux règles de la formation et ils ne s’intègrent pas au processus. Mais une fois insérés dans un groupe, je dirais que trois quarts des participants viennent à bout des 50 heures".