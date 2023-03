Les pêcheurs irlandais : les grands perdants du Brexit ?

Un grand sentiment d’injustice règne sur Castletownbere. Selon l’accord sur les droits de pêche, 25% des droits de pêche de l’Union dans les eaux britanniques doivent être transférés au Royaume-Uni d’ici 2026. La répartition n’est pas équitable pour John, directeur d’une pêcherie du coin. Il signale : "On partage les eaux d’Irlande à 50/50 avec les Britanniques. Mais Michel Barnier leur a donné 99% des quotas de harengs là. Faisons le tour de la côte : les Britanniques avaient 6,8% de quota pour le cabillaud, Monsieur Barnier leur a donné 52%. Si vous allez à l’Ouest, à 80 kilomètres de la côte, on est à 100% dans les eaux irlandaises, et Monsieur Barnier n’a rien retiré au Royaume-Uni. On laisse donc les bateaux faire tout le chemin de France, d’Espagne ou du Japon et ceux de Castletownbere ne peuvent pas pêcher. Les discussions sur le réchauffement climatique sont une hypocrisie totale. On est une île avec une toute petite flotte et on nous coupe 33% […] Notre gagne-pain c’est la mer, mais à nous, on nous l’a retiré".

Jason, pêcheur, abonde dans le même sens : "Le Royaume Uni n’a rien perdu alors que ce sont eux qui sont partis. Ils ont presque été récompensés au niveau de la pêche. En 2018, on était une trentaine de salariés. En juin 2023, on sera dix ou douze. On a les infrastructures, on a les bateaux et les hommes, tout ce qui nous manque ce sont ces foutus quotas".

Allen Cantown, capitaine pêcheur : "Depuis le départ du Royaume Uni, l’Irlande est le pays européen avec le plus d’étendue maritime et on a les plus petits quotas, ça n’a pas de sens. La Belgique a très peu de côtes et ses bateaux viennent pêcher dans nos eaux. Leurs dirigeants ont bien travaillé. On ne peut pas blâmer les pêcheurs de pêcher. C’est notre gouvernement qu’il faut tenir pour responsable. C’est lui qui n’a pas négocié un meilleur accord et l’industrie en paie le prix. Ces dernières années, on est resté beaucoup à quai à cause des quotas mensuels : novembre, décembre, des moments où on a le plus besoin d’argent pour Noël […] Ça va être difficile de rebondir alors que je pêche depuis trente ans".