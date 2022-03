Les pêcheurs du lac de Warfaaz à Spa seront bientôt interdits de hobby jusque 2024

Préserver les carpes, brochets et autres gardons, c’est la priorité de La Warfazienne. Il fut d’abord question de les transférer au lac de Butgenbach, mais finalement, les poissons seront stockés à Warfaaz dans une poche d’eau. Serge Vanpevenage, secrétaire de la Warfazienne : "La ville a pris la décision de faire une zone de stockage, si c'est possible, au pied du barrage. On aura cette zone de stockage qui fera un peu près entre 1,5 et 2 mètres de profondeur. On mettra une pompe qui va injecter de l'eau claire tout de suite dans cette zone de stockage. Et, d'un autre côté, la société va placer un aérateur dans cette zone pour oxygéner l'eau".