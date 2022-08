Les paysages de vacances transformés par la sécheresse : "Jamais nous n’avions vu ce lac à ce point bas"

Et ce n’est pas le seul point du territoire qui manque d’eau à vue d’œil. "Nous avons aussi été sur le Lot dont le niveau est très bas également. Les agriculteurs pompent énormément dans les rivières pour arroser leur culture."

Le lac de Serre-Ponçon 13 mètres plus bas

Les vacances sont aussi l’occasion de mettre des images sur la sécheresse qui touche la France pour Henri, de Péruwelz. "On passe nos vacances en famille autour du lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes. Le niveau du lac est treize mètres plus bas que la normale. Ça change des images que j’en garde de mon enfance. Par endroits, il y a des centaines de mètres de vase entre le rivage et le bord de l’eau. Je n’ai jamais vu ça."