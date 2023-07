Les Pays-Bas vont restituer 478 œuvres d'art au Sri Lanka et à l'Indonésie, a indiqué la secrétaire d'État néerlandaise à la Culture Gunay Ulsu jeudi. Les objets qui seront rendus se sont retrouvés injustement entre les mains des Néerlandais au cours de la période coloniale. Un certain nombre de ces œuvres a clairement été pillé, ce qui n'est toutefois pas le cas pour l'ensemble des objets.

En renvoyant ces œuvres d'art, le gouvernement néerlandais répond non seulement à une demande des deux pays d'Asie du Sud, mais suit également l'avis d'une commission qui s'est penchée sur la question de la restitution. Gunay Uslu a qualifié le moment d'"historique", marquant "une coopération plus étroite avec le Sri Lanka et l'Indonésie". "Nous ne nous contentons pas de restituer les objets", a-t-elle ajouté. Il s'agit en effet d'œuvres revêtant d'une grande importance symbolique, telles que le canon de Lewke, recouvert d'or, ou les centaines de pièces et de bijoux du trésor de Lombok.