Les Pays-Bas s’imposent face à la Belgique, et valident leur ticket pour le Final 4

La deuxième période débute en mode mineur. Eden Hazard, tenu à la culotte par Timber, quitte la pelouse à la 64e.

Trois minutes plus tard on assiste à la plus grosse possibilité des Diables. Un centre parfait de De Bruyne trouve Onana. La frappe à bout portant du joueur belge est magnifiquement déviée par Pasveer…

La Belgique rate le coche, surtout que quelques minutes plus tard (73 e), un corner frappé par Gakpo trouve la tête de Van Dijk qui donne l’avance aux Néerlandais (1-0). Thibaut Courtois sort le grand jeu en fin de rencontre en gagnant son duel d’abord face à Klaassen, ensuite face à Bergwijn.

Les Diables souffrent en fin de rencontre, une bicyclette de Lukebakio dans les arrêts de jeu, termine sa course sur la transversale néerlandaise. Le score ne changera plus. Les Pays-Bas s'imposent et se qualifient pour le final 4 de la Ligue des Nations. Les Diables subissent une deuxième défaite face aux Néerlandais (après l’affront du match aller 1-4).

Il reste à présent 8 semaines, et pas mal de boulot, à Roberto Martinez pour peaufiner son équipe qui se rendra au Qatar.