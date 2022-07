Les Pays-Bas remportent à nouveau la Coupe du monde féminine de hockey sur gazon

Les Pays-Bas ont remporté contre l’Argentine leur neuvième Coupe du monde féminine de hockey sur gazon, ce dimanche soir. Ce titre est le troisième d’affilée après ceux remportés en 2014 et 2018. La finale était disputée dans une ambiance électrique au Stade Olympique de Terrassa, en Espagne, et s’est finie sur le score de 3-1 pour les Pays-Bas.

Plus tôt dans la compétition, organisée dans les villes d’Amsterdam et de Terrassa, les Pays-Bas avaient éliminé les Red Panthers de Belgique en quarts de finale sur le score de 2-1, puis battu les Australiennes en demi-finale. L’Argentine avait elle éliminé l’Angleterre puis l’Australie.

Les Hollandaises détiennent le record au palmarès de la Coupe du monde : elles comptent neuf titres avec celui remporté aujourd’hui. L’Argentine en possède deux, remportées en 2002 et 2010.

Plus tôt dans la journée, l’Australie a battu l’Allemagne lors du match pour la troisième place, sur le score de 2-1.

Les Pays-Bas et l’Allemagne se sont déjà affrontées en finale des Jeux Olympiques en 2012, pour une victoire des Oranje.

Ce sont les Hollandaises qui ont ouvert le score au cours de cette finale, avec un but de Verschoor à la 17e minute. Les Pays-Bas ont doublé la mise, toujours dans le deuxième quart-temps, par l’intermédiaire de Matla (24e). Elles ont enfin inscrit un troisième point dans le troisième quart-temps (Albers, 35e). Les Argentines, plus offensives en fin de match, ont réduit le score à 3-1 durant le dernier quart-temps, avec un but de Gorzelany à la 45e. Cela n’a pas suffi pour renverser les Hollandaises, bien en place et qui ont su contrôler la partie.

C’est une victoire logique pour les Pays-Bas, la meilleure équipe du monde, face à des Argentines qui avaient déjà montré leurs limites en quarts et en demi-finales.