Les Pays-Bas infligent une véritable correction à des Diables Rouges apathiques (1-4)

Les Diables Rouges sont de retour aux affaires ! Ils nous avaient quittés sur une victoire claire et nette face au Burkina Faso en mars dernier (3-0), les revoilà sur la pelouse du stade Roi Baudouin pour affronter nos voisins hollandais. À l’occasion de la 128e rencontre officielle entre ces deux nations, Eden Hazard, titulaire au coup d’envoi, s’est offert un joli record. Capitaine de la Belgique pour la 52e fois, le joueur du Real Madrid devance désormais l’ancien recordman Jan Ceulemans (51).

Alors qu’il n’avait plus débuté un match depuis le 23 janvier, Hazard est à l’origine de la première grosse opportunité de la partie. Sur son flanc gauche, le numéro 10 centre pour Lukaku qui ne parvient pas à emmener le ballon. Le cuir revient néanmoins dans les pieds de Castagne qui, sans se poser de questions, arme une frappe du gauche. Cillessen est largement battu mais le tir du joueur de Leicester s’écrase sur la latte adverse (13').

Cette énorme occasion sera finalement la dernière des Belges en première période. Les Diables subissent et Mignolet, titulaire en l’absence de Courtois, maintient la Belgique dans la partie grâce à une magnifique parade face à Berghuis (16'). Dans la foulée, Depay, libre de tout marquage dans le grand rectangle, prend le temps de contrôler et envoie un missile juste à côté du but du portier brugeois. Les Belges peuvent souffler !

Malmenée, la Belgique connaît une période compliquée et va également perdre son meilleur buteur. Après un contact avec Aké, Lukaku s’écroule, se tient la cheville et cède finalement sa place à Trossard (27'). Premier coup dur pour des Diables qui semblent petit à petit sortir de leur match. Les occasions s’enchaînent pour les Oranjes et après les tentatives de Blind et Klassen, Bergwijn ouvre logiquement le score d’une belle frappe lointaine (0-1, 40').

Les Diables Rouges se font une dernière petite frayeur en fin de première mi-temps lorsque l’arbitre accorde un penalty aux Hollandais avant de revenir sur sa décision avec l’aide du VAR.