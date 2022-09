Les Pays-Bas atteignent l'objectif européen pour ses réserves gazières

Le prix du gaz est entre-temps dix fois plus élevé qu'à la mi-2021. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen doit prochainement dévoiler ses propositions visant "à réduire la consommation d'électricité, plafonner le prix du gaz russe (acheminé) par gazoduc, aider consommateurs et entreprises avec des revenus du secteur énergétique et soutenir les producteurs d'électricité face aux enjeux de liquidité".