Les patrons de PME sous pression, beaucoup flirtent avec le burn-out

L’UCM, l’Union des Classes Moyennes, lance une vaste opération pour prévenir le burn-out chez les indépendants. Avec la crise du Covid-19 et les factures énergétiques en hausse, de nombreux patrons de PME sont mis sous pression et, souvent, à la limite du burn-out.

Bernard Rousseau emploie trente personnes en région liégeoise. Dans son entreprise, on fabrique des ponts roulants, des structures métalliques qui permettent de déplacer tous types de charges dans un atelier. Les crises qui se succèdent ne font qu’augmenter le stress, il sent qu’il doit faire attention. "Je quitte mon bureau pour aller chez ma secrétaire, raconte-t-il, et je me dirige vers les toilettes, je rentre chez moi mais je prends la mauvaise direction, etc. Ce sont des petits signes avant-coureurs qui me disent 'réveille-toi', Bernard, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cerveau !"

Cette situation, des milliers d’indépendants la vivent. Au-delà de la campagne de prévention qu’elle mène, l’Union des Classes Moyennes souhaiterait aller plus loin. "Il faudrait un nouveau volet dans la sécurité sociale des indépendants, explique Renaud Francart, chef du projet Icarius à l’UCM, un volet de promotion du bien-être au travail pour les indépendants, dans l’idée que le bien-être personnel est aussi une clé pour la performance d’une entreprise."