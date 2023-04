Les patineurs étrangers ne sont plus les bienvenus aux Pays-Bas, l’équipe Bart Swings veut réagir

La fédération néerlandaise veut interdire aux patineurs étrangers de faire partie d’une équipe de marque néerlandaise. C’est notamment le cas de notre compatriote Bart Swings qui est sous contrat avec la formation IKO.



Les hautes instances de la glace oranje voient d’un mauvais œil que des concurrents des leurs athlètes profitent de leurs installations d’entraînement et leur savoir-faire. Elle pense à interdire aux patineurs du Top 4 européen ou du Top 8 mondial de se lier avec des formations néerlandaises.



Après les shorttrackers, ce sont les patineurs de vitesse étrangers qui sont ciblés par la fédération néerlandaise. Et dans les deux cas des Belges sont concernés. En shorttrack, Hanne et Stijn Desmet, champions d’Europe et médaillés mondiaux, avaient été avertis juste avant les mondiaux qu’ils ne pourraient plus s’entraîner avec l’équipe nationale néerlandaise. Depuis un accord pour la saison prochaine a été trouvé.



En patinage de vitesse, on semble vouloir aller encore un pas plus loin puisqu’on vise les équipes de marques. Une décision qui ne passe pas chez IKO qui compte dans ses rangs Bart Swings (champion olympique et du monde de la mass-start) et le Letton Marten Liiv (3e de l’Euro de sprint). "Je ne comprends le raisonnement de la fédération", déclare Martin ten Hove, l’entraîneur et co-fondateur de IKO, cité par Sporza et Het Nieuwblad. Il estime que c’est une situation win-win puisque les patineurs (néerlandais) de l’équipe profitent aussi de la collaboration avec Bart Swings. "En tant qu’équipe nous sommes durement touchés mais cela ressemble presque à une action dirigée contre la Belgique", insiste-t-il.



Toutes les équipes de marque sont contre la décision et espèrent que la fédération va changer d’avis. Du côté de IKO, on envisage même une action en justice.