Les pâtes à la carbonara de Julie Andrieu

Julie Andrieu officie depuis des années sur les écrans de télévision. En passionaria des cuisines des terroirs de France, elle ne rechigne néanmoins pas à un bon plat de pâtes. Tant et si bien qu’elle leur a dédié un tout nouvel opus "Pasta". A toutes les sauces et cuisinées de 1001 façons, elle en est carrément addict. Au micro de Bientôt à table – RTBF. be elle nous a glissé sa recette de la carbonara !

Spaghettis à la carbonara

Cuisson : 10 min

Prépa : 15 min

Pour 4 personnes

300 g de spaghetti

2 oignons frais

100 g de guanciale (ndlr : de la joue de porc) ou de pancetta en tranches fines.

4 jaunes d’œufs

80 g de pecorino romano

12 grains de poivre noir

15 à 20 g de gros sel

Lavez les oignons et émincez-les finement avec un peu de leur tige vert tendre. Superposez les tranches de guanciale, émincez-les en lanières de 0,5 cm de large et déposez-les dans une poêle. Faites chauffer à feu doux. Dès qu’elles rendent un peu de gras, ajoutez les oignons et faites rissoler en remuant souvent à feu doux. Coupez le feu quand les oignons sont bien rissolés mais pas desséchés.

Portez à ébullition une grande casserole d’eau (3 litres au moins). Ajoutez le gros sel.

Râpez finement le fromage. Dans un grand saladier évasé, mélangez les jaunes d’œufs, 60 g de pecorino râpé et les grains de poivre concassés (au mortier ou en les écrasant avec une casserole ou un rouleau à pâtisserie).

Plongez les pâtes dans l’eau et remuez jusqu’à la reprise de l’ébullition. Une fois les pâtes cuites al dente, prélevez un bol d’eau de cuisson et égouttez-les. Réchauffez le guanciale quelques secondes à feu doux. Délayez les jaunes et le fromage avec un peu d’eau de cuisson pour obtenir une sauce crémeuse et versez les pâtes, remuez tout de suite avec 2 cuillères ou 2 fourchettes pour aérer et mélanger les pâtes à la sauce sans cuire les œufs. Ajoutez le guanciale et les oignons, mélangez à nouveau, ajoutez un peu d’eau de cuisson pour rendre la sauce crémeuse et servez.

Conseils

Torréfiez les grains de poivre quelques minutes dans une poêle sèche avant de les moudre.

Cette recette peut se cuisiner avec de la pancetta à la place du guanciale. Dans ce cas, il vous faudra ajouter 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans la sauce, car la pancetta est moins grasse.

A lire : Pasta (Grand format – Relié 2023), de Julie Andrieu | Marabout